"Газпром" може отримати частку підсанкційної компанії у спільному підприємстві з Siemens

Німецький концерн Siemens розглядає можливість викупу у підсанкційної російської компанії "Силові машини" частки у 35% в їхньому спільному підприємстві "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ) і перепродажу її Газпрому.

Про це пише Коммерсант з посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

За підсумками операції Siemens, якому зараз належить 65% в СТГТ, може перепродати 50% його акцій "Газпром Енергохолдинг" (ГЕХ).

Про можливий вихід з СТГТ одного з партнерів говорилося в січні 2018 го, після введення санкцій Мінфіном США проти "Силових машин" через скандал з постачанням турбін Siemens для будівництва електростанцій в Криму.

"Газпром" разом з Siemens мають намір локалізувати виробництво газових турбін в Росії, щоб використовувати їх в програмі модернізації ТЕС РФ.

СТГТ з 2011 року виробляє газові турбіни великої потужності SGT-2000E (187 МВт) за німецькою ліцензією в Санкт-Петербурзі. У РФ власної такої технології немає.

Нагадаємо, нещодавно у "Газпромі" розгорівся скандал через вкрадену трубу.