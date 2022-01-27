Вітренко прокоментував реєстрацію "дочки" Nord Stream 2 AG в Німеччині

Юрій Вітренко фото: еп

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав реєстрацію компанією Nord Stream 2 AG дочірньої структури Gas for Europe GmbH в Німеччині "маніпуляцією" та "бажанням бути над законом".

Про це він написав у Facebook.

"Путін продовжує демонструвати свою повну зневагу до Європи та її законодавства. Цього разу йдеться про створення дочірньої компанії Газпрому "Gas for Europe", яку він хоче зробити власником та оператором частини Північного потоку-2, яка проходить територією Німеччини.

І це ніщо інше - як маніпуляція, бажання бути понад законом і продовжувати шантажувати Європу газом ще не один рік", - заявив Вітренко.

"Це прямо суперечить чітко вираженій політичній волі Європейського парламенту і Ради ЄС, які свідомо розповсюдили правила Третього енергопакету на Північний потік-2. Це сталося у квітні 2019.

Газпром намагався в рамках регуляторних процедур отримати звільнення від застосування вимог Третього енергопакету ЄС до ПП2, однак спочатку BNetzA, а згодом і Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовили в наданні будь-яких преференцій цьому газопроводу. Росіян це не зупинило, вони пішли далі", - додав він.

За його словами, попри те, що Північний потік-2 - єдина труба, яка не має жодного інтерконектора, хочуть сертифікувати за правилами ЄС тільки 54 км із понад 1200.

"Однак газопроводи на території ЄС і так підпадали під європейське регулювання (як це було у випадку з продовженням газопроводу Північний потік-1 вже на території ЄС), а Директива Ради ЄС 2019 була прийнята саме для того, аби правила стосувалися усього газогону – від Усть-Луги в Росії до Любміна в Німеччині", - пояснив голова НАК.

За його словами, німецьке Федеральне мережеве агентство BNetZA може відновити процес сертифікації оператора Північного потоку-2, який був зупинений в листопаді.

"Нафтогаз, який був офіційно долучений до цієї процедури, надасть усі юридичні аргументи, чому європейським правилам має відповідати увесь газогін, а не тільки його німецька частина.

Ми очікуємо від нового уряду Німеччини та від регулятора, що вони не дозволять Путіну влаштовувати юридичні трюки і зневажати європейські норми і закони. Особливо зараз, в умовах, коли він може розпочати нові агресивні дії проти України в будь-який момент. Адже даючи Росії право бути понад законом в енергетиці, Путін отримує зелене світло бути понад законом і здоровим глуздом і в усьому іншому", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо:

Російський Газпром створив в Німеччині дочірню компанію, відсутність якої була причиною зупинки сертифікації газогону "Північний потік - 2".

Економічна правда