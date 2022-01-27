Газпром створив "дочку" в Німеччині для сертифікації "Північного потоку -2"

nord-stream2.com

Російський Газпром створив в Німеччині дочірню компанію, відсутність якої була причиною зупинки сертифікації газогону "Північний потік - 2".

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Німецька компанія має назву Gas for Europe GmbH. Вона стане власником та оператором частини завдовжки 54 км російського газогону у водах Німеччини, а також наземного об’єкту у м. Любмін.

У листопаді 2021 року німецький енергорегулятор Bundesnetzagentur призупинив процес сертифікації оператора "Північний потік - 2" доки компанія не створить німецьку "дочку".

"Тоді дочірнє підприємство має виконати вимоги незалежного оператора передачі, як це викладено в законі Німеччини про енергетичну промисловість", - пояснили в агентстві.

Таким чином "ПП-2" виконав вимогу німецького законодавства щодо організації оператора газогону. Агентство раніше зазначало, що після передачі активів та перевірки повноти наданої новою компанією інформації процес сертифікації може бути поновлено.

Агентство має ще 4 місяці на винесення рішення.

Нагадуємо:

Федеральне мережеве агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газопроводу "Північний потік-2".

Після того, як Bundesnetzagentur винесе попереднє рішення щодо "ПП-2", його повинна розглянути Єврокомісія. Остаточне рішення агентства залежатиме від висновків ЄК.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією.

Німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.

Економічна правда