У "Газпромі" розгорівся скандал через вкрадену трубу

У Ленінградській області Росії в березні після перевірки прокуратури порушили кримінальну справу за фактом розкрадання 700 мільйонів рублів (10,5 мільйона доларів) при будівництві газопроводу.

Про це повідомляє Комерсант.

Предметом скандального договору між ТОВ "Газпром інвест" (дочірня структура ПАТ "Газпром") і ТОВ "Омега" було будівництво газопроводу до міста Приозерськ у Ленінградській області вартістю майже 2 млрд руб.

За даними прокуратури Ленінградської області, зараз завершено лише перший етап будівництва газопроводу, при цьому ТОВ "Омега" отримало на свої рахунки 1,7 млрд руб. за нібито виконані роботи в період з листопада 2012 року по березень 2016 року.

У ЗМІ потрапив аудіозапис з закритої наради з керівниками "Газпрому", на якій топ-менеджер Сергій Прозоров розкритикував своїх підлеглих.

За його словами, хоча об'єкт будується за особистою вказівкою голови правління Олексія Міллера, в керівництві компанії не вирішили проблему вчасно і "допустили ганьбу".

Прозоров поскаржився, що під час інспекції по об'єктах в Ленінградській області зазнав "таку ніяковість, такий дискомфорт і розчарування".

"Та ганьба, яку ви допустили при крадіжці труби. Я не можу зрозуміти ваших подальших дій. Чому до сих пір не прибираємо потенційну проблему, що поцуплять її залишки? Чого сидимо, чекаємо?!" - заявив топ-менеджер "Газпрому".

Нагадаємо, у лютому Україна продала арештоване майно "Газпрому".