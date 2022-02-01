Ціна газу в Європі впала нижче 900 доларів за тисячу кубів: причини

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Російський "Газпром" збільшив прокачування газу українським коридором - ціна газу в Європі впала нижче 900 доларів за тисячу кубів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані біржі ICE Futures.

Зазначається, що у вівторок березневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до 898 доларів за тисячу кубів.

Водночас у січні середня вартість контракту "на день уперед" на хабі TTF становила 976 дол, у грудні - 1 310 дол за тисячу кубів.

Повідомляється, що головна причина - збільшення прокачування російського газу через Україну.

"Номінація на прокачування газу через Україну на 1 лютого підвищилася до 107,7 млн куб. м, що близько до величини бронювання за довгостроковим контрактом (109 млн куб. м).

У січні транзит "Газпрому" через Україну становив у середньому 54 млн куб. м на добу (щонайменше 43 млн куб. м та щонайбільше 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом", - йдеться у повідомленні.

При цьому, реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" у вівторок впав майже в шість разів до понеділка.

Як додає Bloomberg із посиланням на дані оператора електромережі Eustream, ф'ючерси впали на 9,1% після того, як постачання газу відновився на пункті Вельке Капушани на кордоні України та Словаччини.

"Додаткові російські поставки чинять тиск на ціни, оскільки помірна погода стримує попит, а кілька партій зрідженого природного газу прибувають до європейських берегів", - пише агентство.

"Потенційна ексклація між Росією та Україною призвела до підвищеної чутливості європейських поставок газу, причому ~30% газу на континент надходить із Росії", - пише RBC Capital Markets в електронній записці.

"Дипломатичні зусилля щодо залучення більшої кількості газу в Європу з інших джерел тривають; однак, на нашу думку, короткострокові ціни залишаються дуже схильними до невеликих зрушень у балансі попиту та пропозиції", - заявив інвестиційний банк.

Нагадуємо:

Інвестбанк Goldman Sachs прогнозує, що нестача газу на європейському триватиме до 2025 року, водночас через агресію РФ ціни ймовірно оновлять рекорди.

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом. Торги закрилися позначкою у понад 2200 доларів – абсолютним рекордом.

Федеральне мережеве агентство Німеччини у листопаді тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2 AG як оператора російського газогону "Північний потік-2".