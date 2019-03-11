"Газпром" может получить долю подсанкционной компании в совместном предприятии с Siemens

Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выкупа у подсанкционной российской компании "Силовые машины" доли 35% в их совместном предприятии "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) и перепродажи ее Газпрому.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

По итогам сделки Siemens, которому сейчас принадлежит 65% в СТГТ, может перепродать 50% его акций "Газпром Энергохолдинг" (ГЭХ).

О возможном выходе из СТГТ одного из партнеров говорилось в январе 2018-го, после введения санкций Минфином США против "Силовых машин" из-за скандала с поставкой турбин Siemens для строительства электростанций в Крыму.

"Газпром" вместе с Siemens намерены локализовать производство газовых турбин в России, чтобы использовать их в программе модернизации ТЭС РФ.

СТГТ с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии в Санкт-Петербурге. У РФ собственной такой технологии нет.

Напомним, недавно в "Газпроме" разгорелся скандал из-за украденной трубы.