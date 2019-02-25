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"Кернел" отримав кредит від ЄБРР на будівництво ТЕЦ на біомасі

Понеділок, 25 лютого 2019, 17:14
 

Одна з найбільших українських аграрних груп "Кернел" отримала 48 мільйонів доларів довгострокового кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку, а також 8 мільйонів доларів кредиту від Фонду чистих технологій на будівництво ТЕЦ на соняшниковому лушпинні.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов у Facebook.

"ЄБРР організував фінансування в розмірі 56 млн доларів для "Кернел Груп" із метою будівництва та експлуатації чотирьох заводів на біомасі на виробничих об'єктах компанії в Харківській, Миколаївській, Одеській та Полтавській областях", - розповів Усов.

За його даними, чотири ТЕЦ перероблятимуть майже 228 тис. тонн лушпиння та вироблятимуть 338,5 тис. МВт/год електроенергії на рік.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив у вересні 2018 року видачу "Кернелу" довгострокового фінансування в розмірі до 250 млн доларів.

Кернел - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію "Кернел" експортує більш ніж в 60 країн світу.

Економічна правда

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Кернел ЄБРР

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