ЄБРР виділить "Кернелу" 48 мільйонів доларів кредиту

Європейський банк реконструкції і розвитку виділить довгостроковий кредит в розмірі до 48 мільйонів доларів одній з найбільших українських аграрних груп "Кернел".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією на сайті ЄБРР, окремі довгострокові інвестиції будуть спрямовані в інфраструктуру агробізнесу Kernel Group для підтримки в реалізації її стратегії сталого розвитку.

Загальна вартість проекту оцінюється в 110 млн долларів.

Крім того, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) затвердив у вересні 2018 року видачу "Кернелу" довгострокового фінансування в розмірі до 250 млн доларів для покриття капітальних витрат на 2019 фінансовий рік (почався з 1 липня 2018 року).

Проект складається з фінансування двох силосів для зберігання зерна, терміналу з переробки і зберігання зерна в Чорноморському порту, п'яти ТЕЦ і заводу з переробки насіння соняшнику.

За інформацією ЄІБ, загальна вартість проекту становитиме до 519 млн доларів.

Кернел - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію "Кернел" експортує більш ніж в 60 країн світу.

Економічна правда