Акції агрохолдингу "Кернел" почали торгуватися на "Українській біржі"

Інвестиційна компанія Dragon Capital разом з "Українською біржею" оголосили про старт торгів акціями українського агрохолдингу "Кернел", перші угоди були проведені 24 червня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Dragon Capital.

"Дотепер акції компанії "Кернел" торгувалися лише на Варшавській біржі, але ми вважаємо, що такий якісний актив має бути доступний для українських інвесторів: як інституційних, так і роздрібних.

Саме тому Dragon Capital ініціював подвійний лістинг цих акцій в Україні", - заявив керуючий директор Dragon Capital Денис Мацуєв.

"Розвиток фондового ринку в Україні можливий тільки з появою якісних інструментів. Поки в Україні нема IPO локальних компаній, альтернативою для цього є заведення в Україну іноземних акцій, зокрема, акцій компаній, які володіють активами в Україні та торгуються на іноземних торгових майданчиках, таких як LSE, NYSE, NASDAQ, WSE", - додав голова правління "Української біржі" Артемій Єршов.

"Кернел" є найбільшим виробником соняшникової олії, що оперує близько 18% потужностей з переробки соняшнику в Україні, а також найбільшим експортером зернових культур з часткою ринку близько 16%.

"Кернел" досяг зростання доходів компанії на 37% рік до року за перші 9 місяців 2021 фінансового року компанії (липень 2020 – березень 2021), до майже 4 млрд, в той час як чистий прибуток компанії зріс у 4,6 рази рік до року, до 348 млн дол.

Економічна правда