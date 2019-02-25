"Кернел" получил кредит от ЕБРР на строительство ТЭЦ на биомассе
Одна из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел" получила 48 миллионов долларов долгосрочного кредита от Европейского банка реконструкции и развития, а также 8 миллионов долларов кредита от Фонда чистых технологий на строительство ТЭЦ на подсолнечной лузге.
Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в Facebook.
"ЕБРР организовал финансирование в размере 56 млн долларов для "Кернел Групп" с целью строительства и эксплуатации четырех заводов на биомассе на производственных объектах компании в Харьковской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях", - рассказал Усов.
По его данным, четыре ТЭЦ будут перерабатывать почти 228 тыс. тонн шелухи и производить 338,5 тыс. МВт / ч электроэнергии в год.
Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу "Кернелу" долгосрочного финансирования в размере до 250 млн долларов.
Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию "Кернел" экспортирует более чем в 60 стран мира.
Экономическая правда
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