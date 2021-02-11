АМКУ дозволив "Кернелу" Веревського купівлю 13 агрокомпаній Хомутинніка

Андрій Веревський

Антимнопольний комітет рішенням від 11 лютого надав дозвіл компанії "Kernel Holding S.A." (м. Люксембург) на купівлю 13 аграрних компаній українського бізнесмена і екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

На початку серпня 2020 року АМКУ вже видав подібний дозвіл на придбання цих компаній керівнику юридичного бюро "Гарез і Партнери", засновнику мережі пекарень "Волконський", інвестору (ресторанна справа, цифрові проекти, енергетика) Олександру Гарезу через підконтрольну йому компанію Agartha Fund L.P. (Абу-Дабі, ОАЕ).

Мова, зокрема, йде про фірми "Агрофірма "Відродження", "Сосницькі Аграрні Інвестиції", "Червонянські Аграрні Інвестиції", "Нива", "Красноколядинське", "Агродмитрівське", "Україна", "Коропські Аграрні Інвестиції" (всі – Чернігівська обл.) і "Агро-Поліс", "Червонослобідське-2", "Засулля-5", "Агросвіт" (всі – Сумська обл.).

Згідно з Єдиним держреєстром юридичних і фізичних осіб, кінцевим бенефіціаром всіх агропідприємств є Хомутиннік переважно через кіпрську Cacique Limited.

З цієї групи компаній сім вже належали "Кернел" після купівлі влітку 2017 року агрохолдингу "Українські аграрні інвестиції", проте восени того ж року Хомутиннік отримав право на їх викуп у "Кернел" і потім реалізував його.

Відповідно до інформації на сайті Cascade Investment Fund Хомутинніка, агрохолдинг "КаскадАгро" має земельний банк 43 тис. га, два елеватори загальною потужністю одноразового зберігання 105 тис. тонн і дві ферми.

Cascade Investment Fund в жовтні 2015 року придбав 5% акцій "Кернел", а до кінця 2017 року збільшив свій пакет до 6,59%.

Акції Kernel торгуються на Варшавській фондовій біржі з 2007 року. Найбільшим акціонером "Кернел" через Namsen LTD є Андрій Веревський з часткою близько 40%.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що агрохолдинг "Кернел" подав заявку на придбання агрохолдингу "КаскадАгро" у свого міноритарія, українського бізнесмена і екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.

Економічна правда