"Кернел" Веревського викупила свої акції на 50 мільйонів доларів

Дочірня компанія агрохолдингу "Кернел" – кіпрська Etrecom Investments Limited – здійснила зворотний викуп 3,23 мільйона акцій "Кернела" за ціною 60 польських злотих за штуку на загальну суму 193,62 млн злотих (близько 49,3 мільйона доларів за поточним курсом).

Про це "Кернел" повідомила на Варшавській фондовій біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Викуплені акції становлять 3,84% статутного капіталу компанії і 3,84% голосів на загальних зборах акціонерів. Акції будуть збережені у покупця без права голосу або прав на отримання дивідендів до тих пір, поки рада директорів не ухвалить остаточного рішення щодо мети викуплених акцій", – наголошується в повідомленні.

Компанія уточнила, що розрахунок по зворотному викупу був здійснений брокерським будинком IPOPEMA Securities S.A.

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У серпні Kernel Holding S.A. ухвалила рішення викупити протягом двох років до 19,2 млн своїх акцій на загальну суму 250 млн доларів, при цьому ціна покупки акцій повинна бути не нижче 50 і не вище 65 польських злотих.

За даними WSE, наразі акції "Кернела" торгуються по 60 злотих за штуку в порівнянні з 39,25 злотого на початок року.

Рішення провести buyback було ухвалено, оскільки компанія та її дочірні підприємства накопичили значну ліквідність і не мають будь-яких нових привабливих інвестиційних можливостей в короткостроковій перспективі.

"Кернел" – великий виробник і експортер соняшникової олії, що працює у виробництві, експорті та внутрішніх продажах соняшникової олії, рослинництві, експорті зернових культур, наданні послуг зі зберігання і перевалки зерна на елеваторах і в портових терміналах.

Найбільшим співвласником "Кернел" через Namsen Ltd є Андрій Веревський з часткою 39,97%.

Cascade Investment Fund (Кайманові острови), бенефіціаром якої виступає екс-депутат парламенту України Віталій Хомутинник, володіє 4,99% акцій "Кернела".