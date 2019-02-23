Порошенко про обмеження для ФОП: Уряд не приймав, президент не бачив

Президент Петро Порошенко має намір взяти участь в обговоренні ініціатив щодо діяльності ФОП, які сплачують єдиний податок, щоб не допустити утисків у роботі підприємців, зокрема ІТ-сектору.

Про це він заявив у суботу під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівщини, повідомляє прес-служба президента.

"Принагідно хочу сказати, що пропозиція Міністерства соціальної політики внести поправки до Трудового кодексу, які могли би обмежити діяльність ФОПів на єдиному податку взагалі і в IT-галузі зокрема – це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав. Президент його не бачив", - зазначив він.

За словами Порошенка, міністерство як орган, який відповідає за наповнення Пенсійного фонду, має шукати шлях легалізації трудової зайнятості.

"Але ми найближчим часом ретельно обговоримо модель, яку вони зараз запропонували. Вона ще не розглядалася на Кабміні. І в моїх планах взяти активну участь в обговоренні цього, для того щоб ІТ-сектор як наш пріоритет відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово", - наголосив він.

"Це не означає, що цим не треба займатися. Але ми просто маємо знайти інші способи як виводити зарплати з тіні, як легалізувати зайнятість, як наповнювати Пенсійний фонд", - додав Порошенко.

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Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу. Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — "Ознаки наявності трудових відносин".



IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.



Чиновники Мінсоцполітики стверджують: мета Змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.

Українська правда