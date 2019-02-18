IT-індустрія виступає проти посилення правил для ФОП

IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

В. о. директора асоціації "IT України" Дмитро Овчаренко каже, що для української IT-індустрії законопроект Мінсоцполітики неприйнятний.

"Зверніть увагу на назву законопроекту: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників". Це лицемірство. Ви чули коли-небудь масові заяви айтівців про порушення їхніх трудових прав?" — запитує Овчаренко.

За його словами, справжня мета Мінсоцполітики — запровадити ще один спосіб наживи на бізнесі.

Віце-президент найбільшої в Україні аутсорсингової компанії EPAM Юрій Антонюк каже, що його компанія не підтримує законопроект Мінсоцполітики.

"Упевнений, що інші IT-компанії солідарні з нами. Проект не враховує нинішніх реалій ведення бізнесу і нових форм співробітництва для креативних та IT-професій.

Такі законопроекти повинні створюватися спільно з представниками професій і бізнесу, в дискусіях та обговореннях усіх "за" і "проти". Якщо, звичайно, міністерство хоче врахувати права фахівців", — відзначає він.

На думку Антонюка, така законодавча активність нагадує чергову спробу наповнити бюджет, цього разу — коштом IT-індустрії, що активно розвивається. Більш того, це відбувається напередодні виборів, які кожен раз змушують непокоїтися бізнес та інвесторів.

Він також звертає увагу на те, що в європейських країнах з розвиненими економіками 40-45% населення зайняті в креативних та IT-індустріях. Для цього кластера держава створює законодавчі і податкові умови для розвитку. Наприклад, Польща і Німеччина пропонують спрощені умови роботи для фахівців з України.

В Україні креативний клас почав розвиватися в тому числі завдяки спрощеним умовам оподаткування. Для продовження розвитку необхідне зрозуміле і стабільне законодавство для бізнесу та самозайнятих фахівців, що враховує нові форми співпраці: фриланс, цифрове робоче місце, дистанційна робота, зазначив Антонюк.

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Нагадаємо:

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компаній виросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис. Дві компанії перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів. Темпи зростання стали рекордними за останні п’ять років.

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, працівників у цій сфері - 150 тисяч, через півтора року їх стане вже 200 тисяч.

Раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

Виручка IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середня у світі.

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