У Мінсоці пояснили, заради чого оголосили війну ФОПам

Мета Змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Чиновники Мінсоцполітики стверджують: багато громадян скаржаться на те, що роботодавці змушують їх укладати цивільно-правові договори, хоча працювати вони повинні на умовах трудового договору.

У результаті люди не отримують законний соціальний пакет: відпусткок, лікарняних, гарантій та компенсацій із збереження місця роботи, посади та середньої зарплати на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантій з охорони материнства.

Щоб вирішити цю проблему, чиновники хочуть ввести так званий принцип презумпції наявності трудових відносин.

Для цього пропонується внести до Кодексу законів про працю сім ознак наявності трудових відносин. При наявності як мінімум трьох з них робота буде вважатися трудовими відносинами з усіма наслідками.

На думку чиновників Мінсоцполітики, це дає чотири переваги.

Перше. Особи, які виконують роботу без укладення трудового договору, зможуть нарешті укласти трудовий договір, який буде захищати їхні інтереси.

Такі люди не зможуть ухилятися від виконання цивільних або державних обов'язків, наприклад, проходити військову службу за призовом, а також не зможуть без достатніх підстав отримувати державну соціальну допомогу.

Друге. Особи, які використовують найману працю без оформлення трудових договорів, не зможуть оптимізувати податкове навантаження. Натомість вони отримають зменшення розміру штрафних санкцій або повну їх відсутність.

Третє. Працівники підприємств, установ та організацій отримають прозорі умови продовження трудових відносин у разі продажу або передавання бізнесу.

Четверте. Відбудеться легалізація трудових відносин.

Нагадаємо, представники бізнесу виступили з різкою критикою законопроекту.

Читайте статтю повністю: Підприємцям тут не місце: навіщо Кабмін оголосив війну ФОПам

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Економічна правда