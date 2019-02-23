Порошенко об ограничениях для ФЛП: Правительство не принимало, президент не видел

Президент Петр Порошенко намерен принять участие в обсуждении инициатив по деятельности ФЛП, которые платят единый налог, чтобы не допустить притеснений в работе предпринимателей, в частности IТ-сектора.

Об этом он заявил в субботу во время выступления на Совете регионального развития Львовской области, сообщает пресс-служба президента.

"Хочу сказать, что предложение Министерства социальной политики внести поправки в Трудовой кодекс, которые могли бы ограничить деятельность ФЛП на едином налоге вообще и в IT-отрасли в частности - это рабочая инициатива самого министерства. Правительство это решение не принимало. Президент его не видел", - отметил он.

По словам Порошенко, министерство как орган, который отвечает за наполнение Пенсионного фонда, должно искать путь легализации трудовой занятости.

"Но мы в ближайшее время тщательно обсудим модель, которую они сейчас предложили. Она еще не рассматривалась на Кабмине. И в планах принять активное участие в обсуждении этого, для того чтобы IТ-сектор как наш приоритет чувствовал себя защищенным. Это мое президентское слово", - подчеркнул он.

"Это не значит, что этим не надо заниматься. Но мы просто должны найти другие способы как выводить зарплаты из тени, как легализовать занятость, как наполнять Пенсионный фонд", - добавил Порошенко.

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Напоминаем:

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу. Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Чиновники Минсоцполитики утверждают: цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.

Украинская правда