Міністр пояснив, на кого спрямований законопроект щодо працевлаштування ФОП

Ініціатива про обмеження використання фізичних осіб-підприємців замість найманих працівників стосуватиметься лише тих роботодавців, які мінімізують свої платежі до державного бюджету.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє "Укрінформ".

"Я хочу заспокоїти: про фізичних осіб-підприємців не йдеться. Вони як працювали, так і будуть працювати, але тих, хто намагається використати ці державні механізми для мінімізації своїх платежів у бюджет - з ними ми будемо боротися, що б вони про нас не казали", - сказав Рева.

Він пояснив, що "мова іде про тих роботодавців, які намагаються мінімізувати свої податкові виплати, використовуючи інструменти, які держава дає не на підтримку великого бізнесу, а на підтримку бізнесу малого".

"Коли вони, використовуючи ці державні механізми, спрямовані для дрібних підприємців, мінімізують свої власні затрати на сплату податків, то вони в першу чергу обкрадають своїх працівників, і всіх присутніх в залі", - зазначив Рева.

Водночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що законопроект не розглядався на засіданні уряду і поки що лише винесений на обговорення громадськості.

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Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — "Ознаки наявності трудових відносин".

У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.

Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).

IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.

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