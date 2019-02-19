Міністр пояснив, на кого спрямований законопроект щодо працевлаштування ФОП
Ініціатива про обмеження використання фізичних осіб-підприємців замість найманих працівників стосуватиметься лише тих роботодавців, які мінімізують свої платежі до державного бюджету.
Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє "Укрінформ".
"Я хочу заспокоїти: про фізичних осіб-підприємців не йдеться. Вони як працювали, так і будуть працювати, але тих, хто намагається використати ці державні механізми для мінімізації своїх платежів у бюджет - з ними ми будемо боротися, що б вони про нас не казали", - сказав Рева.
Він пояснив, що "мова іде про тих роботодавців, які намагаються мінімізувати свої податкові виплати, використовуючи інструменти, які держава дає не на підтримку великого бізнесу, а на підтримку бізнесу малого".
"Коли вони, використовуючи ці державні механізми, спрямовані для дрібних підприємців, мінімізують свої власні затрати на сплату податків, то вони в першу чергу обкрадають своїх працівників, і всіх присутніх в залі", - зазначив Рева.
Водночас, прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що законопроект не розглядався на засіданні уряду і поки що лише винесений на обговорення громадськості.
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Нагадуємо:
Міністерство соціальної політики пропонує заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу.
Пропонується доповнити Кодекс законів про працю новою статтею — "Ознаки наявності трудових відносин".
У статті будуть прописані 7 критеріїв, що вказують на трудові відносини між двома особами.
Наявності одночасно будь-яких трьох із вказаних критеріїв буде достатньо, щоб відносини визнали трудовими, а роботодавець заплатив за кожного неоформленого співробітника штраф у 30 мінімальних заробітних плат (понад 125 тисяч грн станом на лютий 2019 року).
IT-індустрія виступає проти змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів.
Чиновники Мінсоцполітики стверджують: мета Змін до Кодексу законів про працю, якими уряд хоче "прикрити" схему з працевлаштуванням ФОПів, - легалізація трудових відносин.
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