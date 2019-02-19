Министр объяснил, на кого направлен законопроект о трудоустройстве ФЛП

Инициатива об ограничении использования физических лиц-предпринимателей вместо наемных работников будет касаться лишь тех работодателей, кто таким образом минимизирует свои платежи в государственный бюджет.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы "Свобода слова" на ICTV , сообщает "Укринформ".

"Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет - с ними мы будем бороться, что бы они о нас не говорили", - сказал Рева.

Он пояснил, что "речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса".

"Когда они, используя эти государственные механизмы, направленные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников, и всех присутствующих в зале", - отметил Рева.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что законопроект не рассматривался на заседании правительства и пока только вынесен на обсуждение общественности.

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Напоминаем:

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.

Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Чиновники Минсоцполитики утверждают: цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.