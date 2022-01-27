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Торік ФОПи сплатили рекордну суму єдиного податку

Четвер, 27 січня 2022, 14:25
 
фото: нбу

Фізособи-підприємці у 2021 році сплатили 34,8 млрд грн єдиного податку - цей показник є рекордним за 5 років.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Для порівняння: у 2020 році з ФОПів стягнули 27,6 млрд грн, у 2019-му - 24,95 млрд, у 2018-му - 19,875 млрд, у 2017-му - 15,447 млрд, у 2016-му - 10,326 млрд грн.

 

"Рекорд пояснюється як збільшенням доходу ФОПів, так i зростанням кількості нових підприємців, а також тим, що вже відкриті ФОПи стали рідше закриватися. До кінця 2021 року кількість ФОПів майже сягнула 2 млн бізнесів", - йдеться у повідомленні.

Єдиний податок - головний податок для фопів, який ввели для спрощення ведення бізнесу та зниження податкового навантаження.

Можливість перейти на спрощену систему передбачена для фізосіб-підприємців та юросiб, масштаби діяльності яких не перевищують визначені законом рамки за максимальним обсягом доходів і кількістю працівників.

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Нагадуємо:

У Раді зареєструють законопроєкт, яким хочуть звільнити ФОПів від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року.

Народний депутат, голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що Верховна Рада може до 1 лютого відкласти штрафи для фізичних осіб-підприємців за незастосування касових апаратів.

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. 

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції має використовувати касові апарати.

Сума штрафу за порушення застосування РРО залежить від кількості незаконних розрахунково-касових операцій: перша – 100% від суми чека, друга та наступні – 150% від суми чека.

В Україні зареєстровано близько 2 млн ФОПів, з яких 1,5 млн працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками ДПС, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тис підприємців, з яких понад 50 тис уже використовують РРО.

Економічна правда

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ФОП податки

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