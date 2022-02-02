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"Я би їх не чіпав": Марченко розповів про боротьбу з "зарплатними" ФОПами

Середа, 2 лютого 2022, 12:58
 
фото еп

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що наразі не варто боротися з виплатами зарплат на ФОПи через чутливість цього питання.

Про це він розповів в інтерв’ю Економічній правді.

Йдеться про боротьбу з так званими "зарплатними ФОПами", тобто коли роботодавці замість офіційного працевлаштування співробітників наймають фізосіб-підприємців для "оптимізації" податків.

Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев заявляв, що розробляється механізм боротьби з таким "працевлаштуванням".

Марченко натомість заявив, що "враховуючи чутливість питання для суспільного і політичного середовища, я б не чіпав ФОПів". 

За його словами, процес запровадження РРО потрібен, адже це "чистка системи".

"Якщо ми хочемо рухатися в правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, треба запровадити РРО і робити діяльність бізнесу прозорою", – додав міністр. 

За його словами, середній та малий бізнес є чутливою категорією людей, і будь-яке рішення у цій сфері варто ухвалювати з точки зору не тільки розуміння інтересів бюджету або справедливості, а й суспільно-політичних настроїв сфери.

Більше про ФОПів, бюджети на лікарів та енергетику читайте в інтерв’ю: "У нас є відповідь на ті проблеми, які нам створили". Міністр фінансів про ескалацію на кордоні, енергетичну кризу та зарплати лікарям

Нагадуємо:

У Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть звільнити ФОПів від штрафів щодо використання касових апаратів до кінця 2022 року.

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стане обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. 

Економічна правда

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ФОП Мінфін

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