Гривня зміцнюється: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,2 - 27,23 гривні;
Євро - 30,66 - 30,69 гривні;
Російський рубль - 0,4076 - 0,4082 гривні.
На готівковому ринку станом на 10:40 котирування гривні до долара становили 27,08 - 27,33 гривні. Євро купують за 30,51 гривні, продають за 30,96 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,17 - 27,23 гривні, євро - 30,76 - 30,89 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.
14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.
Економічна правда
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