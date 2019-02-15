Гривня зміцнюється: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,2 - 27,23 гривні;

Євро - 30,66 - 30,69 гривні;

Російський рубль - 0,4076 - 0,4082 гривні.

На готівковому ринку станом на 10:40 котирування гривні до долара становили 27,08 - 27,33 гривні. Євро купують за 30,51 гривні, продають за 30,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,17 - 27,23 гривні, євро - 30,76 - 30,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.

Економічна правда