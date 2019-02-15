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Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок

Пятница, 15 февраля 2019, 11:10
 

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,2 - 27,23 гривни;

Евро - 30,66 - 30,69 гривни;

Российский рубль - 0,4076 - 0,4082 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару составляли 27,08 - 27,33 гривни. Евро покупают по 30,51 гривни, продают по 30,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,17 - 27,23 гривни, евро - 30,76 - 30,89 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,27 гривни за доллар.

Экономическая правда

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