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Закриття міжбанку: гривня ослабла до євро

Понеділок, 20 грудня 2021, 17:25
 

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,28 – 27,30 гривні;

Євро – 30,82 – 30,84 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,14 – 27,33 гривні. Євро купують за 30,48 гривні, продають за 30,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,17 – 27,22 гривні, євро – 30,55 – 30,68 гривні.

Нагадуємо:

20 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 20 грудня на рівні 27,25 гривні.

Економічна правда

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