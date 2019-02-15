Офіційний курс: гривня продовжила знижуватися

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,6 гривні (на 14 лютого - 30,63 гривні).

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.

Економічна правда