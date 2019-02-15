Офіційний курс: гривня продовжила знижуватися
П'ятниця, 15 лютого 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,6 гривні (на 14 лютого - 30,63 гривні).
Нагадуємо:
14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.
Економічна правда
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