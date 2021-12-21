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Курс валют на 21 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Вівторок, 21 грудня 2021, 10:51
 
фото нбу

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,27 – 27,29 гривні;

Євро – 30,80 – 30,82 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13 – 27,34 гривні. Євро купують за 30,49 гривні, продають за 30,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,15 – 27,23 гривні, євро – 30,54 – 30,69 гривні.

Нагадуємо:

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,28 – 27,30 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,28 гривні.

Економічна правда

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курс валют міжбанк

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