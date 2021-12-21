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Курс гривні зміцнився на валютних торгах

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:00

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,20 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,18 – 27,20 гривні;

Євро – 30,64 – 30,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,28 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.

Економічна правда

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