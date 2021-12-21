Курс гривні зміцнився на валютних торгах
Вівторок, 21 грудня 2021, 18:00
21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 – 27,20 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,18 – 27,20 гривні;
Євро – 30,64 – 30,66 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,28 гривні.
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,27 – 27,29 гривні.
Економічна правда
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