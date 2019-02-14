Гривня на міжбанку суттєво впала

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,23 - 27,27 гривні;

Євро - 30,77 - 30,80 гривні;

Російський рубль - 0,4067 - 0,4075 гривні.

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.

Економічна правда