Гривня на міжбанку суттєво впала
Четвер, 14 лютого 2019, 17:50
14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 - 27,27 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,23 - 27,27 гривні;
Євро - 30,77 - 30,80 гривні;
Російський рубль - 0,4067 - 0,4075 гривні.
Нагадуємо:
14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.
Економічна правда
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