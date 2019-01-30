Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

30 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,75 - 27,77 гривні;

Євро - 31,71 - 31,73 гривні;

Російський рубль - 0,4197 - 0,4202 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:29 котирування гривні до долара становили 27,56 - 27,81 гривні. Євро купують за 31,39 гривні, продають за 31,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,67 гривні, євро - 31,49 - 31,29 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 30 січня на рівні 27,77 гривні.

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Економічна правда