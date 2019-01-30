Гривня трохи знизилася до долара
Середа, 30 січня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 30 січня на рівні 27,77 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,72 гривні (на 29 січня - 31,73 гривні).
Нагадуємо:
29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,77 гривні за долар.
29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.
Економічна правда
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