Гривня трохи знизилася до долара

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 30 січня на рівні 27,77 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,72 гривні (на 29 січня - 31,73 гривні).

Нагадуємо:

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,77 гривні за долар.

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

Економічна правда