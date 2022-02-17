Гривня на закритті міжбанку різко ослабла

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17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,37 – 28,39 гривні;

Євро – 32,22 – 32,24 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,15 – 28,45 гривні. Євро купують за 31,92 гривні, продають за 32,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,23 – 28,46 гривні, євро – 32,12 – 32,33 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 лютого на рівні 28,09 гривні.

17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,15 – 28,17 гривні.

16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,15 – 28,17 гривні.

Економічна правда