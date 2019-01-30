Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,75 - 27,77 гривни;
Евро - 31,71 - 31,73 гривни;
Российский рубль - 0,4197 - 0,4202 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:29 котировки гривни к доллару составляли 27,56 - 27,81 гривни. Евро покупают по 31,39 гривни, продают по 31,82 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,67 гривни, евро - 31,49 - 31,29 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 30 января на уровне 27,77 гривни.
29 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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