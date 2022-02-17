Офіційна гривня знову знецінилась

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 18 лютого на рівні 28,30 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,20 грн (на 17 лютого – 31,93 гривні).

Нагадуємо:

17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,15 – 28,17 гривні.

17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,37 – 28,39 гривні.

Економічна правда