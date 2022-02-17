Апокаліпсис знову не вдався

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Користуючись тимчасовим перепочинком у потоці пророкувань апокаліпсису, що чергуються то від опозиції, то від наших шановних партнерів, і констатуючи загалом тривожну атмосферу функціонування української фінансової системи, дозволю собі поділитися деякими спостереженнями про сьогоднішній, "постапокаліптичний" стан економіки.

Незважаючи на всі зусилля друзів і ворогів, нам вдалося не лише не допустити переходу інформаційної кризи до фінансової, а й забезпечити помірне зростання.

Зростання "всупереч". Відносно позитивною тенденцією за січень 2022 року стало утримання фінансової стабільності.

Золотовалютні резерви протягом місяця скоротилися на 1,65 млрд дол. ("мінус" 5,3%) до 29,287 млрд дол., але при цьому залишаються вищими на 0,466 млрд дол. торішнього рівня (28,821 млрд дол. на 1.02.2021).

Вони знаходяться із запасом на безпечному рівні для оплати майбутнього імпорту (3,8 місяців майбутнього імпорту за критерієм безпеки 3 місяці). При цьому Нацбанк уже почав викуповувати валюту на біржі.

За січень поточного року офіційний курс гривні до долара знизився на 5,2%, але (!) середній офіційний курс гривні до долара у січні 2022 року (27,98 грн/дол) зміцнився на 0,9% до середнього курсу у січні 2021 року (28,22 грн/дол).

Середній курс за першу половину лютого – 28,17 грн/дол., тобто, незважаючи на апокаліпсис, про який всі кричали, тенденції на валютному ринку цілком контрольовані.

Валютній та фінансовій стабільності загалом сприятиме екстрена фінансова допомога, насамперед макрофінансова допомога ЄС на 1,2 млрд євро, 1 млрд дол. гарантій США та 620 млн канадських доларів від Канади.

Так, це кредити, але вони видаються на пільгових умовах під мінімальну відсоткову ставку (1,25 – 2%), а у випадку з ЄС ще й на тривалий термін (15 років).

З такою підтримкою від офіційних кредиторів знімаються усі питання із проходженням виплат із зовнішнього держборгу у 2022 році, що повністю знімає ризики обслуговування держборгу.

Паніка та зростання прибутковості на ринках українських єврооблігацій дозволило Мінфіну скористатися ситуацією та з дисконтом викупити 10% єврооблігацій з погашенням у вересні 2022 року. За оцінками експертів, це дозволить заощадити 15 млн дол. на погашенні та обслуговуванні цього випуску єврооблігацій.

Інфляція все ще залишається на рівні 10% (рік до року), проте пік інфляції пройдено на відміну від багатьох країн у регіоні та світі, де продовжують фіксуватися рекорди з інфляції за 20-40 років.

Темпи росту споживчих цін, рік до року, %

листопад 2021 грудень 2021 січень 2022 РФ 8,4 8,4 8,7 Болгарія 7,3 7,8 9,1 Польща 7,8 8,6 9,2 Чехія 6,0 6,6 9,9 Україна 10,3 10 10 Білорусь 10,3 10 10,4 Литва 9,2 10,6 12,4 Естонія 8,8 12,2 11,3 Молдова 12,4 14 16,6 Туреччина 21,3 36,1 48,7

Всіляким платним та безкоштовним плакальникам за народ ("ціні ростуть, люди бідніють") можна нагадати, що у 2021 році реальна зарплата зросла на 10,5%, а у доларовому еквіваленті на 19,5%, вперше перевищивши за підсумками року 500 дол. (514 дол.).

У грудні 2021 року – 640 дол. із трендом зростання. За середньою ЗП в 2021 році ми дуже наблизилися до Білорусі, зробивши значний прогрес за останні роки. Щодо мінімальної заробітної плати, ми обійшли і Білорусь, і Росію.

Реальні доходи населення (всі – зарплати, пенсії, соцвиплати) за 9 місяців 2021 року (до аналогічного періоду 2020 року) зросли на 3%. Це небагато, але доходи людей краще захищені від інфляції.

Середня зарплата в Україні та Білорусі, 2013-2021 рр., дол. (середнє за рік, середня зп/ середньорічний курс)

2013 2019 2020 2021 Україна 411 406 430 514 Білорусь 570 523 514 567

Бюджет продовжує перевиконуватися зі значним запасом. За січень 2022 року план доходів за загальним фондом перевиконано на 9,1 млрд грн або 13,1%.

Порівняно із січнем 2021 року, приріст доходів 20,4 млрд грн або 35,5%. Зростання доходів дозволяє профінансувати взяті соціальні зобов'язання (зокрема зарплати медикам) та інші соціальні цілі.

З урахуванням ініціатив уряду з оподаткування надприбутків від видобутку газу, резерв на соціалку виходить пристойний, що дозволить значно збільшити бюджетні програми.

Можна робити обережні прогнози щодо епідеміологічної ситуації. Хвиля Омікрону йде на спад. Україна, незважаючи на чергові катастрофічні прогнози, що система охорони здоров'я вкотре "ляже", гідно пройшла цю хвилю.

Так само не виправдалися прогнози щодо катастрофічного сценарію для енергетики та сектору ЖКГ (2/3 сезону уже пройдено).

Резерви потужностей у генерації, запаси газу та вугілля дозволяють прогнозувати, що Україна його завершить спокійно (привід вибачитись любителям "зради", що лякали населення восени віяловими відключеннями та холодними батареями – куди поділися розумники?).