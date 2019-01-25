"Нафтогаз" обіцяє план передачі ГТС в концесію у лютому

НАК "Нафтогаз України" на початку лютого 2019 року планує виставити на широке обговорення свій план анбандлінгу (виділення з "Нафтогазу" діяльності з транспортування газу), що передбачає варіант концесії.

Про це повідомив глава правління НАК Андрій Коболєв агентству "Інтерфакс-Україна" в Давосі.

"Варіант, який ми вважаємо найреальнішим з усіх і який доступний зараз нам з точки зору роботи парламенту, політики і всього іншого, - це концесія. Концесія вписується в модель анбандлінгу ISO (Independent System Operator), яка нам потрібна для збереження, в тому числі, наших вимог", - сказав він.

"У цій ситуації ми, як "Нафтогаз", як компанія, яка єдина несе реальну фінансову відповідальність за анбандлінг, збираємося йти за цим сценарієм", - додав глава правління НАК.

Коболєв зазначив, що теоретично існує ще варіант приватизації, який вписується в так званий OU (full ownership unbundling). "Тут доведеться віддавати (газотранспортну) систему у власність, що мені здається взагалі нереальним зараз фактично", - підкреслив глава НАК.

Він повідомив, що "Нафтогаз" вже обговорював свій варіант анбандлінгу з Єврокомісією.

За його словами, в ньому є деякі об'єктивні проблеми, так як будь-який план справжнього анбандлінгу, не імітації, а анбандлінгу, що відповідає вимогам 3-го енергопакета, вимагатиме змін до українського законодавства, обов'язкового врегулювання питання, яким чином і на яких правових підставах новий оператор отримає ГТС.

До останнього часу представники уряду України і керівництво "Нафтогазу" мали різні погляди на процес анбандлінгу, що затягувало його практичну реалізацію.

Коболєв заявляв, що розроблений компанією план анбандлінгу дозволить завершити процес до 1 січня 2020 року, і наполягав на якнайшвидшому залученні міжнародного партнера до управління ГТС.

Водночас в кінці грудня глава секретаріату Енергоспівтовариства Януш Копач піддав критиці позицію "Нафтогазу" в цьому процесі. За його словами, затягування анбандлінгу з боку "Нафтогазу" ставить під загрозу укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну, і ситуація має бути вирішена максимально швидко.

Копач заявив, що ЕС спільно зі Світовим Банком, МВФ і Єврокомісією наполягають на підписанні договору про передачу акцій між "Нафтогазом" і "Магістральними газопроводами України".

На його думку, це необхідно зробити в першому кварталі 2019 року і супроводити його відповідним рішенням Кабінету міністрів, щоб він вступив в силу з 1 січня 2020 року без будь-яких додаткових умов.