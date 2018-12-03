Енергоспівтовариство звинувачує "Нафтогаз" у затягуванні анбандлінгу

Затягування анбандлінгу з боку НАК "Нафтогаз України" ставить під загрозу укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу через Україну, ситуація повинна бути вирішена максимально швидко.

Про це заявив директор секретаріату Енергетичного співтовариства Януш Копач, передає "Інтерфакс-Україна".

"ЄС в тристоронніх переговорах з Росією не зможе допомогти, якщо не матиме принципового аргументу для укладення довгострокового транзитного контракту - сертифікованого оператора ГТС", - сказав Копач в відео-зверненні до учасників зустрічі стейкхолдерів в Брюсселі 29 листопада.

Він закликав до невідкладних дій, щоб переконати співрозмовників у Брюсселі, Вашингтоні, Стокгольмі в перевагах української ГТС в порівнянні з Північним потоком-2 і відсутності в України подвійних стандартів по відношенню до норм 3-го Енергопакету.

На думку директора секретаріату, головним таким сигналом повинен стати реальний анбандлінг, який би дозволив сертифікувати нового оператора ГТС до кінця 2019 року, так як запропоновані "Нафтогазом" плани з цього питання застаріли.

За відсутності такого оператора, вважає Копач, "Газпром" продовжить існуючий контракт на короткий термін, після чого спробує відмовитися від поставок газу через Україну.

За його словами, по ряду питань сертифікації ЕС і НКРЕ готові почекати (зокрема, що стосується залучення Верховної Ради), але незмінною є вимога до "Нафтогазу" до сертифікації повністю відмовитися від контролю над транспортуванням незалежно від можливих моделей анбандлінгу - підтримуваної урядом OU (full ownership unbundling) або ISO (Independent System Operator).

Копач заявляє, що ЕС спільно зі Світовим Банком, МВФ і Європейською Комісією наполягають на підписанні договору про передачу акцій між "Нафтогазом" і "Магістральними газопроводами України".

За його словами, це необхідно зробити в першому кварталі 2019 року і супроводити його відповідним рішенням Кабінету міністрів, щоб він вступив в силу з 1 січня 2020 року без будь-яких додаткових умов.

Директор секретаріату ЕС вважає, що часу на роботу на високому рівні над новою дорожньою картою немає, і "Нафтогаз" має змогу спільно з консультантами підготувати проект такого договору.

Він додав, що ЕС готовий підключити свої ресурси, якщо термін підготовки перевищить два тижні, щоб встигнути скласти проект до Різдва, а потім відразу приступити до розробки проекту рішення уряду і вирішення всіх необхідних питань для сертифікації.

Копач також закликав обговорити питання передачі персоналу, процесів та інші подібні аспекти до вступу договору в силу, виключивши можливості "Нафтогазу" перешкоджати анбандлінгу подібно до того, як це було зроблено в кредитних угодах з Citi і Deutsche Bank.

Як повідомлялося, представники уряду і керівництво "Нафтогазу" мають різні погляди на процес анбандлінгу, що затягує його практичну реалізацію.

Глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляє, що розроблений компанією план анбандлінгу дозволить завершити процес до 1 січня 2020 року, і наполягає на якнайшвидшому залученні міжнародного партнера до управління ГТС.