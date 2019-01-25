"Нафтогаз" обещает план передачи ГТС в концессию в феврале

НАК "Нафтогаз Украины" в начале февраля этого года планирует выставить на широкое обсуждение свой план анбадлинга (выделения из "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа), предполагающий вариант концессии.

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Вариант, который мы считаем самым реальным из всех и который доступен сейчас нам с точки зрения работы парламента, политики и всего остального – это концессия. Концессия вписывается в модель анбандлинга ISO (Independent System Operator), которая нам нужна для сохранения, в том числе, наших требований", – сказал он.

"В этой ситуации мы, как "Нафтогаз", как компания, которая единственная несет реальную финансовую ответственность за анбандлинг, собираемся идти по этому сценарию", – добавил глава правления НАК.

Коболев отметил, что теоретически существует еще вариант приватизации, который вписывается в так называемое OU (full ownership unbundling).

"Тут придется отдавать (газотранспортную) систему в собственность, что мне кажется вообще нереальным сейчас фактически", – подчеркнул глава НАК. Он сообщил, что "Нафтогаз" уже обсуждал свой вариант анбандлинга с Еврокомиссией.

По его словам, в нем есть некоторые объективные проблемы, так как любой план настоящего анбандлинга, а не его имитации, анбандлинга, отвечающего требованиям 3-го Энергопакета, потребует изменений в украинское законодательство, обязательного урегулирования вопроса, каким образом и на каких правовых основаниях новый оператор получит ГТС.

До последнего времени представители правительства Украины и руководство "Нафтогаза" имели разные взгляды на процесс анбандлинга, что затягивало его практическую реализацию.

Коболев заявлял, что разработанный компанией план анбандлинга позволит завершить процесс до 1 января 2020 года, и настаивал на скорейшем привлечении международного партнера к управлению ГТС.

В то же время в конце декабря глава секретариата Энергосообщества Януш Копач подверг критике позицию "Нафтогаза" в этом процессе. По его словам, затягивание анбандлинга со стороны "Нафтогаза" ставит под угрозу заключение нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину и ситуация должна быть решена максимально быстро.

Копач заявил, что ЭС совместно со Всемирным Банком, МВФ и Еврокомиссией настаивают на подписании договора о передаче акций между "Нафтогазом" и "Магистральными газопроводами Украины".

По его мнению, это необходимо сделать в первом квартале 2019 года и сопроводить его соответствующим решением Кабинета министров, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года без каких-либо дополнительных условий.