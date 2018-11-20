АМКУ оштрафував Курченка на 15 мільйонів

Антимонопольний комітет наклав штраф у 15 мільйонів гривень на українського олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

За його словами, завершилось тривале розслідування, під час якого було визначено відносини контролю і кінцевого бенефіціара-набувача "Брокбізнесбанку".

"АМКУ прийняв рішення у справі про вчинення економічної концентрації – набуття Курченком С.В. та групою пов'язаних осіб "Брокбізнесбанку". На Курченка С.В. накладено штраф 15 000 000 гривень", - написав Терентьєв.