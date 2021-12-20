Суд дозволив заочне розслідування у "справі Курченка" на 2,6 мільярда

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Суд у м. Одеса 20 грудня дозволив провести заочне розслідування у справі Сергія Курченка щодо мільярдної схеми з нафтопродуктами.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Вона заявила, що Київський районний суд м. Одеси задовольнив клопотання прокурорів Одеської обласної прокуратури та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування у справі "младоолігарха" із орбіти президента-втікача".

Йдеться про Сергія Курченка, якого звинувачують у виведенні з економіки України 2,6 млрд грн. Він втік з України після Революції Гідності та наразі перебуває в РФ.

Таке рішення дозволить направити обвинувальний акт до суду, додала генпрокурорка.

За даними слідства, Курченко створив злочинну організацію та впродовж 2012-2014 років організував від підконтрольних офшорних компаній фіктивний транзит нафтопродуктів через територію України, а також їхнє ввезення нібито з метою переробки та реекспорту.

Насправді нафтопродукти реалізовувались на внутрішньому ринку України без сплати митних платежів і податків, що коштувало економіці України понад 2,6 млрд грн.

Для реалізації у 8 областях України було орендовано митні склади, на яких вивантажувались нафтопродукти, їхнє вивезення за межі митної території оформлювалося підробленими документами.

"У цій схемі були задіяні як працівники митної служби, так і посадові особи придбаних з метою прикриття злочинної діяльності Одеського нафтопереробного заводу та ТОВ "Лагуна-Рені", – пояснює Венедіктова. Від цих підприємств оформлялись документи про фіктивну переробку та вивезення нафтопродуктів.

Генпрокурорка нагадала, що судом вже накладено арешт на майно ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", який передано в управління АРМА. Крім того, за клопотаннями прокурорів накладено арешт на 28 об’єктів нерухомості Курченка.

Нагадуємо:

У травні 2017 року прокуратура направила соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Генеральна прокуратура завершила розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка щодо його участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК".

Економічна правда



