АМКУ оштрафовал Курченко на 15 миллионов

Антимонопольный комитет наложил штраф в 15 миллионов гривен на беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

По его словам, завершилось длительное расследование, в ходе которого были определены "отношения контроля и конечного бенефициара-приобретателя "Брокбизнесбанка"".

"АМКУ принял решение по делу о совершении экономической концентрации – приобретение Курченко С.В. и группой связанных лиц "Брокбизнесбанка". На Курченко С.В. наложен штраф 15 миллионов гривен", - написал Терентьев.