Курченко монополізував економіку окупованого Донбасу – ЗМІ

Після псевдовиборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в руки структури "Внешторгсервис", яку пов’язують із олігархом-втікачем Сергієм Курченко.

Про це пише "Радіо Свобода".

Як зазначається, "Внешторгсервис" очолює громадянин Росії, екс-віце-губернатор Іркутської області Володимир Пашков.

Ця компанія з минулого року керує практично всіма шахтами і заводами на окупованій території. Видобуте вугілля і готовий метал потім потрапляють у Росію – без відома українських власників захоплених підприємств.

"Ми моніторимо і залізничну інформацію, і митну статистику. І судячи з даних, які ми бачимо, щомісяця близько 400-500 тисяч тон вугілля з тимчасово окупованої території перетинають кордон з РФ", – розповідає керівник офісу глави "Дтек Енерго" Денис Діденко.

"А ось монополістом на постачання і продаж продукції з окупованих районів Донецької та Луганської областей стала фірма "Газ-альянс" того ж Курченка", - пише видання.

Навесні цього року Міністерство економіки Росії заборонило іншим трейдерам контактувати з угрупованнями "ЛНР" і "ДНР". Ображені російські фірми навіть написали колективного листа Володимиру Путіну.

"Цим рішенням нас просто витісняють з ринку і передають наш бізнес одній компанії – ТОВ "Компания "Газ Альянс". Фактично, бізнес монополізується однією компанією, яка буде диктувати умови як постачальникам на території "ЛНР" і "ДНР", так і покупцям", – йдеться у листі.

Структури Курченка фактично контролюють всі промислові гіганти непідконтрольного Донбасу, кажуть експерти.

У розслідуванні наголошується, що "Внешторгсервис", як і структури Курченка – у "чорному списку" Міністерства фінансів США.

"Щоправда, в українському списку санкційних підприємств, цей монополіст, що заробляє на українських підприємствах на окупованому Донбасі, чомусь не значиться", - підсумував автор.

Раніше повідомлялося, що компанії, підконтрольні Курченку, є найбільшимиекспортерами нелегального вугілля з окупованих територій Донбасу в країни Європи.

У червні головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Більше про інтереси Курченка у вугільній галузі на окупованому Донбасі читайте у матеріалі ЕП "З нафти у вугілля. Курченко повертається".