"Нафтогаз" взяв "Донецькоблгаз" під контроль

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НАК "Нафтогаз України" отримав контроль над "Донецькоблгазом", власників якого пов'язують із бізнесменом Сергієм Курченком, який втік до Росії.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в компанії.

Напередодні було проведено збори акціонерів, на якому були звільнені три члени правління компанії, а на їх місце призначили двох представників "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет дозволив НАК "Нафтогаз України" набути контроль над ПАТ "Донецькоблгаз".

Кабмін прийняв розпорядження про передачу в управління НАК "Нафтогаз України" 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

9 березня роботу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", які напередодні були відімкнені "Донецькоблгазом" від газу, відновили.

6-7 березня епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями.

Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами "Донецькоблгазу" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

"За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ "Донецькоблгаз". Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ", - заявили у СБУ в березні.

У Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз" - ліцензія анульовується з 1 серпня 2021 року.

Микола Топалов, ЕП