Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" відстрочив випуск єврооблігацій на 1 мільярд доларів

Четвер, 15 листопада 2018, 18:50
 

НАК "Нафтогаз України" підтвердила рішення відкласти розміщення п'ятирічних євробондів через несприятливу ​​ринкову кон'юнктуру.

Про це написав голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

"Ми прийняли рішення відкласти розміщення єврооблігацій "Нафтогазу": нестабільність ринку і висока потенційна вартість залучення коштів на міжнародних ринках робить випуск п'ятирічних боргових зобов'язань поки недоцільним", - заявив Коболєв.

"Продовжуємо відстежувати ринкову ситуацію, плануємо повернутися до питання розміщення на зовнішніх ринках за більш сприятливих умов", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 мільярда доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій терміном до 5 років.

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства вважає, що кредит в розмірі 1 мільярд доларів може стати "отруєною пігулкою" і для "Нафтогазу", і для уряду.

Економічна правда

Нафтогаз єврооблігації

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін пом'якшив вимоги до постачання газу для опалення — Нафтогаз 15 листопада 2018, 12:30
Став відомий орієнтир дохідності євробондів "Нафтогазу" 13 листопада 2018, 15:39
Як розподіл газу став клондайком збитків 13 листопада 2018, 09:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті