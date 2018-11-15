"Нафтогаз" відстрочив випуск єврооблігацій на 1 мільярд доларів
НАК "Нафтогаз України" підтвердила рішення відкласти розміщення п'ятирічних євробондів через несприятливу ринкову кон'юнктуру.
Про це написав голова правління НАК Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.
"Ми прийняли рішення відкласти розміщення єврооблігацій "Нафтогазу": нестабільність ринку і висока потенційна вартість залучення коштів на міжнародних ринках робить випуск п'ятирічних боргових зобов'язань поки недоцільним", - заявив Коболєв.
"Продовжуємо відстежувати ринкову ситуацію, плануємо повернутися до питання розміщення на зовнішніх ринках за більш сприятливих умов", - додав він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 мільярда доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій терміном до 5 років.
Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства вважає, що кредит в розмірі 1 мільярд доларів може стати "отруєною пігулкою" і для "Нафтогазу", і для уряду.
Економічна правда
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