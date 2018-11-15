Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз" отсрочил выпуск еврооблигаций на 1 миллиард долларов

Четверг, 15 ноября 2018, 18:50
 

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - заявил Коболев.

"Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 миллиарда долларов за счет выпуска и размещения облигаций сроком до 5 лет.

Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере 1 миллиард долларов может стать "ядовитой пилюлей" и для "Нафтогаза", и для правительства.

Экономическая правда

Нафтогаз еврооблигации

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин смягчил требования к поставкам газа для отопления — Нафтогаз 15 ноября 2018, 12:30
Стал известен ориентир доходности евробондов "Нафтогаза" 13 ноября 2018, 15:39
Как распределение газа стало клондайком убытков 13 ноября 2018, 09:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте