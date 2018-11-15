"Нафтогаз" отсрочил выпуск еврооблигаций на 1 миллиард долларов

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила решение отложить размещение пятилетних евробондов из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Мы приняли решение отложить размещение еврооблигаций "Нафтогаза": нестабильность рынка и высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным", - заявил Коболев.

"Продолжаем отслеживать рыночную ситуацию, планируем вернуться к вопросу размещения на внешних рынках при более благоприятных условиях", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 миллиарда долларов за счет выпуска и размещения облигаций сроком до 5 лет.

Секретариат Европейского энергетического сообщества считает, что кредит в размере 1 миллиард долларов может стать "ядовитой пилюлей" и для "Нафтогаза", и для правительства.

Экономическая правда