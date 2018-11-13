Гривня на міжбанку ще трохи знизилася

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,94 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,92 - 27,95 гривні;

Євро - 31,37 - 31,40 гривні;

Російський рубль - 0,4123 - 0,4129 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 листопада на рівні 27,90 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.

Економічна правда