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Гривня на міжбанку ще трохи знизилася

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:20
 

13 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,94 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,92 - 27,95 гривні;

Євро - 31,37 - 31,40 гривні;

Російський рубль - 0,4123 - 0,4129 гривні.

Нагадаємо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 листопада на рівні 27,90 гривні.

12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.

Економічна правда

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