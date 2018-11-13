Гривня на межбанке еще немного снизилась

13 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92 - 27,95 гривни;

Евро - 31,37 - 31,40 гривни;

Российский рубль - 0,4123 - 0,4129 гривни.

Напомним, Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 13 ноября на уровне 27,90 гривни.

12 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,92 гривни за доллар.

12 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.

Экономическая правда