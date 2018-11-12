Гривня ослабла на закритті міжбанку
Понеділок, 12 листопада 2018, 17:25
12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,90 - 27,92 гривні;
Євро - 31,43 - 31,45 гривні;
Російський рубль - 0,4124 - 0,4130 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.
12 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,86 - 27,90 гривні за долар.
Економічна правда
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