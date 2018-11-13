Курс валют: гривня ослабла
Вівторок, 13 листопада 2018, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 листопада на рівні 27,90 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,64 гривні.
Нагадаємо, 12 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,90 - 27,92 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 12 листопада на рівні 27,89 гривні.
Економічна правда
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