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Гривня зміцнюється: НБУ значно наростив купівлю валюти

П'ятниця, 4 лютого 2022, 18:14
 
фото нбу

Нацбанк викупив на ринку відразу 333,7 мільйонів доларів в резерви, при цьому вперше від початку грудня не продавав валюту.

Про це повідомила пресслужба Національного банку, дані НБУ.

Регулятор зазначив, що упродовж п’яти днів ситуація стабілізувалася порівняно з попередніми тижнями.  

З одного боку, вгамувався спричинений психологічним чинником підвищений попит на валюту, а з іншого – зросла пропозиція валюти. Як наслідок, у п’ятницю гривня на міжбанку зміцнилася до 28,11 грн/дол. з 28,68 грн/дол тижнем раніше.

Нацбанк вийшов на валютний ринок для згладжування надмірних коливань, але вже не з продажем валюти, як це було упродовж більшої частини січня, а з купівлею. Загалом за тиждень НБУ купив на валютному ринку 333,7 млн дол. США. 

Нагадуємо:

Національний банк продав на міжбанку 759,9 млн доларів протягом тижня 24-28 січня – востаннє таку суму продавали у березні 2020 року

Українські активи знижувались у вартості від початку року на тлі загрози ескалації з боку РФ. Наприкінці минулого тижня гривня почала відновлюватися після значного падіння, відновлювалася також вартість українських євробондів.

Як розповіли ЕП у Національному банку, головною причиною виникнення перекосів між попитом та пропозицією валюти у січні був психологічний чинник, пов’язаний із геополітичними подіями довкола України та реакцією на них учасників ринку.

Економічна правда

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