Fitch: Чемпіонат світу з футболу може розорити регіони РФ

"Мордовія Арена" у Саранську

Чемпіонат світу з футболу, що проходить в Росії, погіршить кредитоспроможність російських регіонів.

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Fitch.

Хоча витрати на будівництво спортивних споруд оплачували федеральний бюджет і приватні інвестори, а створена до ЧС-2018 інфраструктура у вигляді доріг і аеропортів повинна в теорії зміцнити потенціал економічного зростання, для регіональних бюджетів футбольні об'єкти можуть виявитися тягарем.

Після завершення чемпіонату спортивна інфраструктура вимагатиме постійних витрат.

Але "деякі регіони не мають фінансових можливостей утримувати свої об'єкти в довгостроковій перспективі", попереджає Fitch.

Великі і багаті регіони, такі як Москва і Санкт-Петербург, зможуть витрачати близько 400 млн рублів, або 6,4 млн доларів на рік, на утримання спортивних споруд без шкоди платоспроможності. Річні доходи цих міст, як правило, перевищують 150 млрд рублів, або 2,4 млрд доларів.

"Для невеликих або фінансово слабких регіонів додаткові витрати на утримання стадіонів будуть суттєвим навантаженням, оскільки їх річні доходи знаходяться в діапазоні від 35 млрд до 85 млрд рублів", - йдеться в огляді Fitch.

Прикладом такого регіону є Мордовія, відзначає агентство. При економічному зростанні нижче середнього республіка має "значний борг, низький операційний баланс і слабке інституційне середовище".

Дефіцит регіонального бюджету в середньому становив 18% від його обсягу, а на піковому рівні - 2017 року - досягав 27%. Причиною стали "значні капітальні витрати, пов'язані з чемпіонатом світу".

Загальний обсяг держвидатків на ЧС-2018 в Росії становив 618 мільярдів рублів, на 19 млрд рублів перевищивши початковий кошторис, підрахували аналітики консалтингової компанії JLL.

За сукупною вартістю чемпіонату Росія стала лідером серед всіх країн-господарок світових футбольних першостей за останні 10 років. ЧС коштував платникам податків стільки ж, скільки виділяється на всю систему вищої освіти за рік (626 млрд рублів).

У термінах економічного зростання чемпіонат обернеться для РФ збитком. За оцінкою ЦБ, він зможе прискорити ВВП лише на 0,1-0,2%, або 183 млрд рублів в грошовому вираженні, що втричі менше витрачених на футбол коштів.

Як повідомлялося, РФ витратила шість років і понад 11 мільярдів доларів на підготовку 11 російських міст до проведення чемпіонату світу з футболу.

Економічна правда