Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу УЗ та семи українських міст
Кредитне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці та семи українських міст після погіршення суверенного прогнозу.
Про це йдеться у повідомленнях на сайті Fitch.
Перегляд прогнозів зумовлено попередньою зміною прогнозу щодо ризику дефолту України як емітента цінних паперів у довготривалій перспективі.
Кредитний рейтинг УЗ пов’язаний з українським, адже підприємство повністю належить державі. Так само прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.
При цьому як для УЗ, так і для міст Fitch підтвердив рейтинг на рівні B.
Самостійний рейтинг Укрзалізниці оцінено у B-.
Нагадуємо:
Кредитне агентство Fitch вслід за суверенним переглянуло рейтинг НАК "Нафтогаз" і змінив його з позитивного на стабільний.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".
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