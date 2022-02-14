Fitch погіршив прогноз кредитного рейтингу УЗ та семи українських міст

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Кредитне агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз кредитного рейтингу Укрзалізниці та семи українських міст після погіршення суверенного прогнозу.

Про це йдеться у повідомленнях на сайті Fitch.

Перегляд прогнозів зумовлено попередньою зміною прогнозу щодо ризику дефолту України як емітента цінних паперів у довготривалій перспективі.

Кредитний рейтинг УЗ пов’язаний з українським, адже підприємство повністю належить державі. Так само прогнози погіршили для семи міст: Харкова, Львова, Миколаєва, Маріуполя, Києва, Одеси та Дніпра.

При цьому як для УЗ, так і для міст Fitch підтвердив рейтинг на рівні B.

Самостійний рейтинг Укрзалізниці оцінено у B-.

Нагадуємо:

Кредитне агентство Fitch вслід за суверенним переглянуло рейтинг НАК "Нафтогаз" і змінив його з позитивного на стабільний.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний", зафіксувавши його на рівні "B".